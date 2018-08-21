Еще один бывший купеческий дом выставят на продажу в Ижевске

Власти Удмуртии намерены приватизировать имеющиеся в республиканской собственности помещения в здании XIX века в Ижевске. Распоряжение за подписью председателя правительства республики Ярослава Семенова опубликовано на официальном сайте кабмина.

Приватизировать планируется нежилые помещения в доме 86 по улице Горького, входящем в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-ая половина XIX века», — бывший магазин купца Оглоблина. Речь идет о помещениях на втором этаже, в подвале, а также пристрое к зданию. Общая площадь – 496,6 кв.м.

Отмечается, что новый собственник помещений будет обременен требованиями по сохранению объекта культурного наследия, разработать к маю 2019 года соответствующую проектную документацию.

В настоящее время помещения не используются, на первом этаже располагается магазин обуви.

В 2014 году было приватизировано примыкающее к нему здание по адресу ул. Горького, 88 за 45 млн рублей. Впоследствии новый собственник пытался продать его. В 2017 году прокуратура Удмуртии выявила нарушения по содержанию здания – из-за отсутствия ремонта появились повреждения.