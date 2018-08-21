Минэкологии РТ соберет батарейки за 1,7 млн рублей

Минэкологии РТ опубликовало тендер на проведение экологической акции среди населения по сбору отработанных химических источников тока (батареек).

На эти цели министерство планирует потратить 1,7 млн рублей. До конца года подрядчик должен будет собрать 11 тыс. кг батареек. Заявки будут приниматься до 28 августа, а аукцион пройдет 3 сентября.

Ранее Минэкологии организовало акцию по сбору отработанных батареек. Каждый желающий мог сдать использованные батарейки в обмен на «живой» брелок. Груды использованных элементов питания — в фоторепортаже «Реального времени».