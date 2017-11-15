​В подарок — старую батарейку! Как татарстанские экологи отметили Всемирный день вторичной переработки

16:45, 15.11.2017 25 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, во Всемирный день вторичной переработки, Минэкологии Татарстана организовало акцию по сбору отработанных батареек. Каждый желающий мог сдать использованные батарейки в обмен на «живой» брелок. Груды использованных элементов питания — в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15 нояб
    Лучше бы постоянным сделали а не один день в году.
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  • Анонимно 15 нояб
    У меня дома старые батарейки уже 2 года валяются, никак не могу донести до пункта приема
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    Анонимно 16 нояб
    Они открыли множество пунктов во всех районах города - в ТЦ, магазинах. Погуглите, может, ближайший пункт у Вас за углом дома.
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  • Анонимно 15 нояб
    Столько батареек собрано, молодцы!
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  • Анонимно 16 нояб
    только и умеют акции проводить, а работать когда будете?
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  • Анонимно 16 нояб
    со своего подвала вытащили наверно столько) у них там склад)
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  • Анонимно 16 нояб
    В Татарстане пора строить завод по переработке и производству батареек.
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