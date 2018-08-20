В прокуратуре ЦАР обманули корреспондентов, расследующих гибель российских журналистов — СМИ

В прокуратуре ЦАР обманули корреспондентов, расследующих гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

17 августа журналисты обратились в прокуратуру ЦАР с просьбой посодействовать в получении биллингов сим-карт, которые Орхан Джемаль и Александр Расторгуев купили в стране, пишет «Фонтанка». Эта информация могла дать представление о передвижениях съемочной группы.

В прокуратуре журналистам обещали помочь и попросили купить две флеш-карты, чтобы записать на носители данные. В понедельник, 20 августа, журналистов направили за биллингами к генпрокурору, который сообщил, что его помощник не имел полномочий запрашивать и передавать биллинги.

Журналисты попросили вернуть флешки, за которые заплатили 12 тысяч франков (20 долларов), но получили отказ.

Ранее сообщалось, что расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР организует и профинансирует Федеральное агентство новостей.

