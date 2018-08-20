В Удмуртии может появиться новый бренд — резиденция пельменя

Новым этнотуристическим брендом Удмуртии, где проходит Всероссийский фестиваль пельменей, может стать резиденция пельменя. Об этом заявил первый заместитель руководителя Министерства по национальной политике Удмуртии Павел Орлов.



«Хотелось бы сделать резиденцию пельменя. Это могло бы стать еще одним мощным этнотуристическим брендом Удмуртии, как, например, в случае с резиденцией Тол-Бабая (удмуртского Деда Мороза в Шарканском районе)», — цитирует ТАСС Орлова.

По его словам, резиденция может появиться в Игринском районе Удмуртии, где работают «легендарные пельменные».

Ранее стало известно, что Татарстан может войти в список субсидируемых маршрутов.