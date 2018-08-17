Татарстан может войти в список субсидируемых туристических маршрутов

«Опора России» направила в Минкульт письмо с предложением добавить в список субсидируемых туристических маршрутов Татарстан, а также Крым, Сочи и Ставропольский край.

Как передает «Коммерсант», в проекте правил субсидирования туроператоров Минкульта указано, что претендовать на выплаты смогут зарегистрированные в России туроператоры, отправляющие определенное количество путешественников в регионы.

По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевниковв, общий бюджет программы субсидирования составит около 350 млн рублей на год. Но без поддержки туроператоров, работающих в Крыму, Сочи, Ставрополье и Татарстане, эти меры могут оказаться малоэффективными для всего рынка.

«Это национальные туристические бренды, имеющие прямые аналоги за границей, которые активно оттягивают у них аудиторию», — сказал он.

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