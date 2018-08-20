Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,6 километра

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Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 3,6 километра. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс.Пробки».



Затор был зафиксирован на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Академика Сахарова — от улицы Волкова до проспекта Альберта Камалеева. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), Фермское шоссе из центра (5 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов).

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

