В Казани построили вызвавшую недовольство жителей мечеть

Фото: Евгений Калашников

В Казани по улице Хороводной практически завершили строительство мечети, против возведения которой возражали жители соседнего дома. Сдача объекта запланирована на 30 октября.



Летом прошлого года жители просили городские власти остановить стройку из-за опасений, что здание будет представлять культурную и пожарную опасность из-за небольшого расстояния от мечети до подъездов, сообщает «Казанский репортер».

Недовольство вызывали наличие парковочных мест в дни «полной загрузки» и шум от возможного использования громкоговорителей в мечети.

При этом о возведении мечети мусульмане просили еще пять лет назад, отметила владелец участка. Все разрешения на возведение объекта были выданы.

В ходе последнего обсуждения жителям снова пояснили, что оснований для остановки строительства нет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перед Курбан-байрамом открылись две новые мечети.