Пентагон создаст новый анонимный мессенджер

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США выделило $44 млн на разработку нового анонимного мобильного мессенджера.

Согласно материалам тендера, программа должна обеспечивать полную конфиденциальность каждого пользователя, а также целостность передаваемых сообщений.

Уточняется, что сообщения собеседников внутри приложения будут зашифрованы. При этом система должна быть устойчива к взломам, даже если хакеры получили доступ к одному из ее узлов.

Кроме того, работоспособность программы в рамках одной сети должна обеспечиваться при ее закрытии и отсутствии связи с интернетом, передает РТ.

Мессенджер планируют запустить на операционной системе Android. Разрабатывать программу будут с 2019 по 2023 год.

Напомним, что в июне этого года российская госкорпорация «Ростех» представила защищенный аналог Skype для госведомств и промышленности.