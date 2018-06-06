«Ростех» представил защищенный аналог Skype для госведомств и промышленности

Госкорпорация «Ростех» представила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе защищенный аналог программы Skype. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Новая разработка получила название AVES-S. Она была создана специалистами НИИ «Масштаб» холдинга «Росэлектроника».

AVES-S предназначается в первую очередь для государственных ведомств и промышленности. Она позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD.

Помимо этого, новинка предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами. Также благодаря AVES-S можно проводить онлайн-опросы, презентации, вести запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных, отметили в «Ростехе».

Защиту от внешних угроз и вторжений обеспечивает межсетевой экран с функциями системы обнаружения вторжений «Кронос». Он работает на платформе, которая функционирует как на российских, так и на зарубежных процессорах.



Напомним, что «Ростех» представил первые наработки по AVES-S еще в рамках ЦИПР-2017.