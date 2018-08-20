Кировская область вошла в тройку регионов с наиболее загрязненной почвой

Роспотребнадзор определил регионы с наиболее загрязненной почвой по итогам 2017 года. Кировская область заняла третье место в рейтинге ведомства.

По данным Роспотребнадзора, 27% проб почвы области не соответствовали санитарным нормам, пишут «Известия».

Более печальные показатели только в Приморском крае (44%) и Новгородской области (33%).

Среди самых чистых регионов оказались Марий Эл, Чечня, Ингушетия и другие.

Всего в течение прошлого года Роспотребнадзор проанализировал более 300 тыс. проб почвы, причем почти половина из них была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. В земле находили такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть, пестициды.