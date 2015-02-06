Финансирование здравоохранения в Татарстане за год увеличилось на 11%

За 2014 год татарстанский Минздрава освоил 41,62 млрд рублей - почти 100% годового плана. Из них около 2,23 млрд получили из федерального бюджета, 4,43 млрд – из местного, 17,5 млрд - межбюджетные трансферты в бюджет ФОМС РТ из республиканского бюджета и 17,5 млн из бюджета ОМС.

По сравнению с 2013 годом, финансирование возросло на 11%. Это связано с ежегодным повышением зарплаты медработнимкам и ежегодной индексацией расходов. Так, средняя зарплата в отрасли выросла с 20,2 до 22,9 тыс. рублей, передает корреспондент «реального времени» с итоговой коллегии минздрава РТ.