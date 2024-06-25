Госдума рассмотрела законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Фото: Максим Платонов

В Госдуме рассмотрели в первом чтении законопроект, направленный на снижение бюрократической нагрузки для работников среднего профессионального и высшего образования, сообщает ТАСС. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета палаты по просвещению Ольгой Казаковой и сенатором Лилией Гумеровой.



Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в Российской Федерации». Сейчас Минпросвещения имеет полномочия утверждать перечень документов, которые учителя должны готовить при реализации основных общеобразовательных программ. При этом учителям запрещено составлять документы сверх утвержденного перечня.

Законопроект предлагает распространить это правило на работников среднего профессионального образования, высшего образования и образовательных программ, интегрированных с программами основного общего и среднего общего образования.

Предполагается, что изменения не коснутся работников образовательных организаций, подведомственных Генпрокуратуре России, Следственному комитету, Службе внешней разведки, ФСБ и МЧС.

Авторы законопроекта считают, что документ позволит педагогам сконцентрироваться на исполнении своих непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.

Напомним, Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по доле учителей с минимальной требуемой квалификацией для дошкольного образования. Этот показатель составляет 97,61%.