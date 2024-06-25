В Госдуме предложили согласовывать поездки депутатов и сенаторов за границу

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Глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский в беседе с RT сообщил, что в Госдуме подготовлен проект, согласно которому сенатор или депутат, планируя выезд за пределы России, должен будет согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда.

Пинский подчеркнул, что это необходимо из-за возникновения новых угроз безопасности страны в условиях СВО, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб.

В случае нарушения процедуры согласования полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Госдумы или Совета Федерации.

Напомним, Кабмин России поддержал инициативу депутатов фракции «Единая Россия» о проверке заграничных паспортов россиян, имеющих допуск к гостайне.