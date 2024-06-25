Международный уголовный суд выдал ордера на «арест» Сергея Шойгу и Валерия Герасимова

Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова из-за ситуации на Украине, заявили в суде, пишет РИА «Новости».

— 24 июня досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух лиц, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, в контексте ситуации на Украине, — говорится в заявлении суда.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. При этом Россия не признает юрисдикцию этого суда.