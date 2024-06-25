Туроператоры отметили спад продаж туров в Дагестан

Фото: Галия Шакирова

Продажи туров в Дагестан снизились примерно на 10% по сравнению с понедельником прошлой недели, но постепенно бронирования возвращаются к обычным показателям. Об этом «Интерфаксу» сообщили туроператоры.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, скорее всего, туристы возьмут небольшую паузу перед приобретением тура в Дагестан, чтобы понаблюдать за обстановкой.

Эксперт также отметил, что сейчас уже продано порядка 80% летних туров в Дагестан, поэтому влияние негативного события на летний или годовой турпоток будет несущественным — не более 1—2%. По его прогнозам, турпоток в Дагестан в этом году вырастет по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе туроператора «Интурист» подтвердили, что небольшой спад продаж туров в Дагестан есть, однако серьезного влияния на итоги летнего сезона он не окажет. В компании отметили, что уже появляются новые бронирования, даже на ближайшие даты заезда. Туристы все еще задают много вопросов по безопасности путешествий в Дагестан, но в компании подчеркивают, что ситуация в республике нормализовалась.

Напомним, что 23 июня боевики совершили нападение на несколько объектов в регионе. В связи с трагедией в Дагестане объявлен трехдневный траур. Семьям пострадавших будет оказана материальная помощь.

