Нулевой НДС для гостиниц в России сохранится до 2030 года

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что нулевой налог на НДС для российских гостиниц будет сохранен до 2030 года, пишет ТАСС.

— Мы договорились с [министром финансов] Антоном Германовичем [Силуановым] о том, чтобы продлить это [нулевой НДС для гостиниц] до 2030 года. В Кремле мы это тоже обсуждали. Прошу формализовать, чтобы могли эти изменения сделать, — сказал Чернышенко.

Напомним, руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник рассказал о планах по классификации гостевых домов, санаторно-курортных учреждений, кемпингов и глэмпингов. Эти объекты будут рассматриваться как объекты без звезд. Реестр будет представлять собой базу данных, на основе которой создается веб-сервис, открытый для всех пользователей.