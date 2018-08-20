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Promobot создал робота-полицейского для службы в Азии

16:01, 20.08.2018
Promobot создал робота-полицейского для службы в Азии
Фото: пресс-служба Promobot

Разработчик сервисных роботов Promobot создал робота-полицейского для службы в странах Азии. Об этом заявил сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Планируется, что роботы данного типа могут отправиться в страны Азии, в том числе в Китай и Южную Корею. Основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов при обнаружении опасности, в том числе патруль местности, видеосъемка, распознавание лиц и так далее.

Стоит отметить, что в июле 2018 года робот-полицейский от Promobot уже поступил на службу в департамент внутренних дел Казахстана, пишет «РИА Новости».

Напомним, пермская компания Promobot поставит в США 2 000 роботов на сумму 3,4 млрд рублей.

Читайте также: Олег Кивокурцев, Promobot: «Сейчас роботов в России делать дешевле, чем где-либо».

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