Пермская компания Promobot поставит в США 2000 роботов на сумму 3,4 млрд рублей
Американский производитель светодиодных ламп US Lighting Group (USLG) и пермская робототехническая компания Promobot заключили контракт на 5 лет на поставку роботов в США.
Эксклюзивные права на продажу роботов в США будут стоить американской фирме 600 тысяч долларов — около 37 млн рублей. Компания уже сделала предзаказ 2000 роботов на сумму 56 млн долларов — около 3,4 млрд рублей.
Стороны также договорились об открытии в США сервисного центра и производственной линии электроники и комплектующих для роботов Promobot. В качестве площадки рассматривается главный офис USLG в Кливленде, штат Огайо, передает «Коммерсант».
«Мы рады сотрудничеству с таким сильным американским партнером и с нетерпением ждем внедрения роботов в США. Теперь уже можно говорить о полноценном присутствии компании Promobot на американском рынке», — отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Напомним, недавно пермский робот первым в мире принял участие в беговом марафоне.
Справка
Promobot – автономный сервисный робот для бизнеса. Он предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, в которых помогает людям с навигацией, общается и отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться.
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