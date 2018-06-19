Пермская компания Promobot поставит в США 2000 роботов на сумму 3,4 млрд рублей

Американский производитель светодиодных ламп US Lighting Group (USLG) и пермская робототехническая компания Promobot заключили контракт на 5 лет на поставку роботов в США.

Эксклюзивные права на продажу роботов в США будут стоить американской фирме 600 тысяч долларов — около 37 млн рублей. Компания уже сделала предзаказ 2000 роботов на сумму 56 млн долларов — около 3,4 млрд рублей.

Стороны также договорились об открытии в США сервисного центра и производственной линии электроники и комплектующих для роботов Promobot. В качестве площадки рассматривается главный офис USLG в Кливленде, штат Огайо, передает «Коммерсант».

«Мы рады сотрудничеству с таким сильным американским партнером и с нетерпением ждем внедрения роботов в США. Теперь уже можно говорить о полноценном присутствии компании Promobot на американском рынке», — отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Напомним, недавно пермский робот первым в мире принял участие в беговом марафоне.