Новости технологий

11:18 МСК
Новости раздела
Технологии

Пермская компания Promobot поставит в США 2000 роботов на сумму 3,4 млрд рублей

09:32, 19.06.2018
Пермская компания Promobot поставит в США 2000 роботов на сумму 3,4 млрд рублей
Фото: promo-bot.ru

Американский производитель светодиодных ламп US Lighting Group (USLG) и пермская робототехническая компания Promobot заключили контракт на 5 лет на поставку роботов в США.

Эксклюзивные права на продажу роботов в США будут стоить американской фирме 600 тысяч долларов — около 37 млн рублей. Компания уже сделала предзаказ 2000 роботов на сумму 56 млн долларов — около 3,4 млрд рублей.

Стороны также договорились об открытии в США сервисного центра и производственной линии электроники и комплектующих для роботов Promobot. В качестве площадки рассматривается главный офис USLG в Кливленде, штат Огайо, передает «Коммерсант».

«Мы рады сотрудничеству с таким сильным американским партнером и с нетерпением ждем внедрения роботов в США. Теперь уже можно говорить о полноценном присутствии компании Promobot на американском рынке», — отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Напомним, недавно пермский робот первым в мире принял участие в беговом марафоне.

Справка

Promobot – автономный сервисный робот для бизнеса. Он предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, в которых помогает людям с навигацией, общается и отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем