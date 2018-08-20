Петербуржца могут направить на принудительное лечение из-за анекдота во «ВКонтакте»

Суд в Санкт-Петербурге начал рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя Эдуарда Никитина. Мужчину обвиняют в экстремизме из-за постов в соцсети «ВКонтакте».

По словам адвоката подсудимого Максима Камакина, экспертиза усмотрела экстремизм в анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов. Возбуждение вражды эксперты также нашли в карикатуре со словом «ватник». Карикатура и анекдот были опубликованы в 2015 году, пишет «Интерфакс».

В результате Эдуарду Никитину может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Однако обвинение планирует просить суд не привлекать Никитина к уголовной ответственности, а направить его на принудительное психиатрическое лечение.



По словам его адвоката, сегодня будет подано ходатайство об исключении результатов экспертизы из дела как «недопустимых доказательств». «Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет», — пояснил Камакин.



Напомним, что на прошлой неделе жителя Орла осудили на 5 лет за экстремистские комментарии во «ВКонтакте».