Деловой понедельник в исполкоме Казани: от веселья до проблем — один День города

Главной «изюминкой» празднования Дня города и республики станут авто-мотошоу «Kazan city racing» команды «КАМАЗ-Мастер» на площади Тысячелетия и выступление группы «Любэ» на концерте, который пройдет вечером 30 августа на площадке перед Центром семьи «Казан», сообщили сегодня на деловом понедельнике в исполкоме Казани.



В рамках доклада, посвященного началу учебного года, начальник городского управления образования Ильнар Хидиятов рассказал о трудностях, которые город испытывает с учительскими кадрами и местами для дошколят в детских садах. В частности, он сообщил об открытии, мягко говоря, ограниченного количества ясельных групп: при потребности свыше 20 тысяч мест для малышей, не достигших 3-летнего возраста, в Казани с 1 сентября будет работать всего около ста ясельных групп, рассчитанных менее чем на две тысячи детей.

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