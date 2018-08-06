Татарстанцы перевели за капремонт на счет регоператора 3,05 млрд рублей

Жители Татарстана перечислили на капремонт 3,05 млрд рублей. Эта сумма числится на 1 июля 2018 года на счете некоммерческой организации «Фонд ЖКХ РТ».

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГИСУ РТ.

«По данным информационно-аналитической системы «Мониторинг жилищного фонда» решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, принятое, либо органами местного самоуправления, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, определено в отношении 15 941 многоквартирного дома. Перечисляют взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете регионального оператора, 514 организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами», — сообщается в официальном ответе на запрос РВ.

Напомним, платежи татарстанцев по графе капремонт с 2014 года распределяются по следующей схеме: средства аккумулируются на спецсчете дома или идут в так называемый общий котел — на счет регионального оператора.



