Из Ульяновской области уехало около 8 тысяч человек

В Ульяновской области за первое полугодие 2018 года наблюдается отрицательная демографическая ситуация. Информацию приводит Ульяновскстат.

По данным специалистов, в Ульяновскую область приехало 14,2 тысячи человек, а уехало из нее 8,2 тысячи человек. 457 человек покинули страну совсем — в прошлом году их было 270. Кроме того, в регионе родилось 5,9 тысячи человек — 6,1 за аналогичный период 2017 года. Умерло 9,2 тысячи человек — 9,1 тысячи в первой половине 2017-го. Убыль превысила порядка трех тысяч человек.

По итогам шести месяцев в результате демографических и миграционных процессов количество ульяновцев снизилось на 4,4 тысячи человек.

Напомним, ранее Минздрав назвал основные причины смертности в Кировской области.