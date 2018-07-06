Минздрав назвал основные причины смертности в Кировской области

Кировский Минздрав назвал главные причины смертности в регионе. Данные были приведены в рамках итогового доклада за 2017 год на коллегии ведомства.

По статистике, на первом месте среди причин смертности — болезни системы кровообращения. Это 40% от всех смертей в области. На втором — онкология с 16,4%. Далее идут внешние факторы — автомобильные аварии, убийства, несчастные случай — 8,8%.

Стоит отметить, что Кировская область входит в число лидеров в России по заболеваемости онкологией. Если в среднем по стране в 2017 году на 100 тысяч населения приходилось 408 онкобольных, в среднем по ПФО — 424. В Кировской области цифра гораздо выше — 474, пишет портал «Свойкировский».

В целом общая смертность в Кировской области за 16 лет заметно сокращается. На данный момент она равна 14 случаям на 1000 человек населения. В 2002 году было 19 случаев на 1000 человек населения.

Напомним, ранее в Росстате рассказали о главных причинах смертности в Башкирии.