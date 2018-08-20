В Балтасинском районе РТ закрыли дорогу Казань — Малмыж из-за переустройства моста

В Балтасинском районе Республики Татарстан с 20 августа по 1 декабря будет закрыта для движения транспорта автодорога Казань — Малмыж на участке 108 км. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Временное закрытие участка связано с переустройством моста в трубу через ручей в селе Старая Салаусь.



Для объезда доступны автомобильные дороги регионального значения Балтаси — Шемордан и Балтаси — Атня — Бурбаш, сообщили в Миндортрансе РТ.

Ранее сообщалось, что в Рыбнослободском районе РТ до 23 августа перекрыли автомобильную дорогу от М-7 к райцентру из-за ремонта.