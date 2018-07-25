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В Рыбнослободском районе до 23 августа перекрыли движение по М-7

14:49, 25.07.2018 1
В Рыбнослободском районе до 23 августа перекрыли движение по М-7
Фото: realnoevremya.ru

В Рыбнослободском муниципальном районе до 23 августа временно закрыта для движения транспорта автомобильная дорога М-7 «Волга» — Кутлу Букаш — Рыбная Слобода.

Движение закрыто на участке от 15,6 км до 18,3 км из-за ремонта, говорится в сообщении Минтранса РТ.

Отмечается, что для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги М-7 «Волга» — Шумково — Рыбная Слобода и М-7 «Волга».

Ранее сообщалось, что в Татарстане до 30 ноября ограничат движение на участке трассы М-7 «Волга» в районе дачного товарищества Щербаковка и озера Голубое.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:07
    Это не трасса М-7, а участок региональной трассы
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