В Рыбнослободском районе до 23 августа перекрыли движение по М-7

В Рыбнослободском муниципальном районе до 23 августа временно закрыта для движения транспорта автомобильная дорога М-7 «Волга» — Кутлу Букаш — Рыбная Слобода.



Движение закрыто на участке от 15,6 км до 18,3 км из-за ремонта, говорится в сообщении Минтранса РТ.

Отмечается, что для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги М-7 «Волга» — Шумково — Рыбная Слобода и М-7 «Волга».

Ранее сообщалось, что в Татарстане до 30 ноября ограничат движение на участке трассы М-7 «Волга» в районе дачного товарищества Щербаковка и озера Голубое.