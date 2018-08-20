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Промышленность

Зигфрид Вольф переизбран председателем совета директоров ГАЗа

12:31, 20.08.2018

Председатель совета директоров корпорации «Русские машины» Зигфрид Вольф переизбран председателем совет директоров ПАО «ГАЗ».

Совет директоров компании избрал председателя совета на заседании 16 августа, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что Вольф вошел в состав совета директоров ГАЗа в 2008 году.

Ранее «Реальное время» писало, что ПАО «ГАЗ» в I квартале получило 1,2 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 2017 году. При этом дебиторская задолженность компании за январь—март выросла с 4,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей.

ПромышленностьМашиностроение
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