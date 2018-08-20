Зигфрид Вольф переизбран председателем совета директоров ГАЗа

Председатель совета директоров корпорации «Русские машины» Зигфрид Вольф переизбран председателем совет директоров ПАО «ГАЗ».

Совет директоров компании избрал председателя совета на заседании 16 августа, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что Вольф вошел в состав совета директоров ГАЗа в 2008 году.

Ранее «Реальное время» писало, что ПАО «ГАЗ» в I квартале получило 1,2 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 2017 году. При этом дебиторская задолженность компании за январь—март выросла с 4,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей.