Новости общества

14:07 МСК
Новости раздела
Общество

Гордума Ижевска вновь не смогла выбрать мэра

12:52, 20.08.2018
Гордума Ижевска вновь не смогла выбрать мэра
Фото: udmurt.ru

Гордума Ижевска не вынесла решение по вопросу избрания главы администрации. Для избрания мэра было подано недостаточно голосов.

Бизнесмен, владеющий сетью салонов красоты, Константин Сунцов получил 17 голосов депутатов. Его конкурент — директор гуманитарного лицея Михаил Черемных получил 10 голосов.

Однако 6 бюллетеней были признаны недействительными. Таким образом для принятия решения голосов оказалось недостаточно.

Напомним, в мае градоначальник Юрий Тюрин объявил о своем уходе с поста главы Ижевска. После этого был объявлен конкурс по отбору кандидатов. Однако первые выборы мэра сорвались. Со второго захода конкурсная комиссия отобрала двоих кандидатов, которые и были представлены на рассмотрение депутатам.

Общество Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты