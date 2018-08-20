Гордума Ижевска вновь не смогла выбрать мэра

Гордума Ижевска не вынесла решение по вопросу избрания главы администрации. Для избрания мэра было подано недостаточно голосов.

Бизнесмен, владеющий сетью салонов красоты, Константин Сунцов получил 17 голосов депутатов. Его конкурент — директор гуманитарного лицея Михаил Черемных получил 10 голосов.

Однако 6 бюллетеней были признаны недействительными. Таким образом для принятия решения голосов оказалось недостаточно.

Напомним, в мае градоначальник Юрий Тюрин объявил о своем уходе с поста главы Ижевска. После этого был объявлен конкурс по отбору кандидатов. Однако первые выборы мэра сорвались. Со второго захода конкурсная комиссия отобрала двоих кандидатов, которые и были представлены на рассмотрение депутатам.