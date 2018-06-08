Выборы главы Ижевска сорвали представители Бречалова

Сегодня стало известно о переносе выборов главы Ижевска. Заседание конкурсной комиссии сорвалось из-за шести членов, выдвинутых главой Удмуртии Александром Бречаловым.

По данным «Коммерсанта», на выборы не явились руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов и его заместитель Вероника Лекомцева.

Также отсутствовали депутат Госдумы Алексей Загребин, депутат Госсовета Удмуртии Александр Прозоров, гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов и завкафедрой экономической теории Института экономики и управления УдГУ Олег Боткин.

В администрации Ижевска сообщили, что новую дату выборов главы города назначат на сессии гордумы 21 июня.