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Выборы главы Ижевска сорвали представители Бречалова

14:16, 08.06.2018
Выборы главы Ижевска сорвали представители Бречалова
Фото: google.ru/maps/скриншот

Сегодня стало известно о переносе выборов главы Ижевска. Заседание конкурсной комиссии сорвалось из-за шести членов, выдвинутых главой Удмуртии Александром Бречаловым.

По данным «Коммерсанта», на выборы не явились руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов и его заместитель Вероника Лекомцева.

Также отсутствовали депутат Госдумы Алексей Загребин, депутат Госсовета Удмуртии Александр Прозоров, гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов и завкафедрой экономической теории Института экономики и управления УдГУ Олег Боткин.

В администрации Ижевска сообщили, что новую дату выборов главы города назначат на сессии гордумы 21 июня.

ОбществоВласть Удмуртия
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