Чистая прибыль КМИЗ по МСФО в I полугодии снизилась на 5 миллионов рублей

В I полугодии 2018 года чистая прибыль АО «Казанский медико-инструментальный завод» по МСФО составила 3,6 млн рублей. Это на 5 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активы КМИЗ увеличились с 538,2 до 559,4 млн рублей, говорится в отчетности компании, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Выручка в I полугодии 2018 года по сравнению с таким же периодом прошло года выросла с 238,6 до 245 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2017 году чистая прибыль КМИЗ по МСФО составила 25,6 млн рублей против 1 млн рублей в 2016 году.