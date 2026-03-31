Минниханов обсудил с главой Росаккредитации развитие халяль‑аккредитации
Раис Татарстана также вручил медаль Вольвачу на Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Дмитрием Вольвачем. Мероприятие состоялось в Казани в рамках XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере аккредитации, уделив особое внимание направлению халяль.
Напомним, что комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) первым среди российских органов сертификации прошел проверку Росаккредитации на соответствие новому ГОСТу по «Халяль».
В рамках встречи Рустам Минниханов вручил Дмитрию Вольвачу медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» в знак признания вклада в развитие сотрудничества между регионом и федеральным ведомством.
