Под Чистополем появится картофелехранилище для завода сына Марата Хуснуллина — проект прошел госэкспертизу

Объект разместится вблизи села Александровка

Строительство картофелехранилища в Чистопольском районе Татарстана получило положительное заключение госэкспертизы. Объект вместимостью 7,3 тыс. тонн разместится вблизи села Александровка.

Застройщиком выступит ООО «Агрофирма «Чистопольская», а заказчиком — ООО «Специализированный застройщик «ТСИ». В рамках проекта подготовлена проектная документация и проведены инженерные изыскания.

Как в августе 2025 года отмечала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Татарстан занимает второе место в России по производству картофеля во всех секторах, включая личные подсобные хозяйства и крупные агропредприятия.

В 2024 году в Чистополе стартовало строительство завода по производству картофеля фри. Предприятие рассчитано на переработку 40 тыс. т картофеля в год с производственной мощностью 3 т готовой продукции в час.

Рената Валеева