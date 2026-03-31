Под Чистополем появится картофелехранилище для завода сына Марата Хуснуллина — проект прошел госэкспертизу
Объект разместится вблизи села Александровка
Строительство картофелехранилища в Чистопольском районе Татарстана получило положительное заключение госэкспертизы. Объект вместимостью 7,3 тыс. тонн разместится вблизи села Александровка.
Застройщиком выступит ООО «Агрофирма «Чистопольская», а заказчиком — ООО «Специализированный застройщик «ТСИ». В рамках проекта подготовлена проектная документация и проведены инженерные изыскания.
Как в августе 2025 года отмечала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Татарстан занимает второе место в России по производству картофеля во всех секторах, включая личные подсобные хозяйства и крупные агропредприятия.
В 2024 году в Чистополе стартовало строительство завода по производству картофеля фри. Предприятие рассчитано на переработку 40 тыс. т картофеля в год с производственной мощностью 3 т готовой продукции в час.
