Второй иностранный язык станет обязательным в школах с 2027 года

Минпросвещения планирует сделать изучение второго иностранного языка обязательным для школьников. Это следует из проекта приказа министерства, пишет ТАСС.

Совет Минпросвещения по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) ранее одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение нового стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

В документе подробно прописан учебный план среднего общего образования, который предусматривает обязательное изучение ряда предметов на базовом и (или) углубленном уровне.

— Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и (или) углубленном уровне: русский язык, литература, родной язык (язык народа РФ) и (или) государственный язык республики РФ, родная литература (литература на языке народа РФ), иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура, — говорится в документе.

Напомним, у школьников, обучающихся в 8-х классах, уберут предмет «Обществознание» из программы обучения с 1 сентября 2026-го. Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России».



Рената Валеева