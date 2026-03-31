Более 1300 нарушений содержания территорий выявили в Казани за зимний период

По каждому случаю несвоевременной уборки снега возбуждены административные дела

Фото: Динар Фатыхов

За зиму инспекторы управления административно‑технической инспекции Казани проверили более 14 тыс. объектов. Выявлено 1304 нарушения по содержанию территорий, из которых 926 уже устранены. По каждому случаю несвоевременной уборки снега возбуждены административные дела, указали в исполкоме.

Внимание специалисты уделяли уборке снега, состоянию кровель, а также подходам к социальным объектам — больницам, школам и детским садам — и подъездам к магазинам.

Нынешняя зима оказалась особенно снежной для Казани. За три зимних месяца в городе выпало 212 мм осадков — это почти на 60% выше климатической нормы. Для сравнения: в предыдущие годы средний объем зимних осадков в Казани составлял около 133 мм.



Рената Валеева