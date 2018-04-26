Чистая прибыль КМИЗ по МСФО за год выросла в 25 раз

По итогам 2017 года чистая прибыль АО «Казанский медико-инструментальный завод» по МСФО составила 25,6 млн рублей против 1 млн рублей в 2016 году. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности КМИЗ, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выручка завода за отчетный период составила 552,7 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 499,2 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2017 году чистая прибыль КМИЗ по РСБУ составила 22,6 млн рублей против 3,1 млн рублей годом ранее.