Исследование: казанцы готовы потратить полмиллиона рублей на машино‑место

Это выше общероссийского показателя, который составляет 407 тыс. рублей

Казань вошла в число городов с самым высоким бюджетом на покупку машино‑места при приобретении жилья. Жители столицы Татарстана в среднем готовы выделить на эти цели 539 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Авито недвижимость» и «Авито авто».

Это выше общероссийского показателя, который составляет 407 тыс. рублей. Выше только в Москве — там бюджет на машино‑место достигает 546 тыс. рублей.

В целом по стране предпочтения россиян распределяются следующим образом: треть (33%) хотели бы уложиться в 300 тыс. рублей, еще 38% рассчитывают на диапазон 300–600 тыс., 15% готовы инвестировать 600 тыс. — 1 млн, а 6% — больше этой суммы, рассказали аналитики.

По данным опроса, для более чем половины автомобилистов (59%) наличие парковки является важным фактором при выборе жилья. При этом женщины уделяют этому критерию больше внимания: 61% против 57% у мужчин. Более того, 11% опрошенных владельцев авто и планирующих купить машину готовы отказаться от понравившейся квартиры из‑за отсутствия парковочного места.

Отвечая на вопрос о том, что делать с парковкой при покупке квартиры, больше половины участников опроса (51%) заявили, что ставили бы машину на бесплатные места во дворе.

Среди форматов парковки россияне отдают предпочтение подземному паркингу с доступом по пропускам — его считают наиболее безопасным 40% опрошенных. Еще 34% выбирают охраняемый многоуровневый паркинг на территории жилого комплекса, столько же (34%) — закрытый двор со шлагбаумом. Менее популярными оказались уличная парковка рядом с ЖК (15%) и открытая дворовая парковка (11%).

На текущий момент в Казани насчитывается более 800 предложений о продаже парковочных мест от частных лиц. Причем самый дешевый объект такой недвижимости стоит 280 тыс. рублей, а самый дорогой — 7,5 млн рублей (цены указаны по состоянию на 20 февраля 2026-го, — прим. ред.).



Рената Валеева