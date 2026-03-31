Названа стоимость ремонта квартиры под ключ в Казани

Цены начинаются от 4,5 тыс. рублей за 1 кв. метр

На сегодняшний день стоимость ремонта под ключ в Казани начинается от 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Данная стоимость указана за косметический ремонт (легкое обновление ремонта стен, пола и потолка, замена старых обоев, укладка нового ламината и установка розеток), следует из данных с сайта одной из ремонтных компаний.

В свою очередь, черновой ремонт в квартире стоит от 6,5 тыс. рублей за «квадрат». Отметим, что в эту стоимость входит только создание инженерных сетей, но сама квартира готовится к чистовой отделке.

Чуть дороже встанет чистовой ремонт (финишная отделка стен, потолков, укладка напольных покрытий, установка дверей), а именно от 9,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Еще выше ценник за евроремонт (от 12 тыс. рублей) и дизайнерский ремонт (от 14,5 тыс.). Первый тип включает в себя работу в соответствии с европейскими стандартами и разработку дизайна, а второй — ремонт с «творческой» составляющей.

Самые высокие расценки за капремонт (охватывает все этапы работ, включая демонтаж устаревших покрытий и коммуникаций, проведение черновой и чистовой отделки) — от 17,5 тыс. рублей за «квадрат».

