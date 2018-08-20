Исполком Челнов нашел еще 156 незаконно используемых земельных участков

В Набережных Челнах за первое полугодие 2018 года в результате инвентаризации нашли еще 156 незаконно используемых земельных участков.

Отмечается, что пользователям уже направлены письма о необходимости заключения договоров аренды. Кроме того, их предупредили об ответственности за самовольное занятия земель.

«Несмотря на серьезность ситуации, большинство собственников не предпринимают никаких попыток оформить правоотношения и имеют неосновательное обогащение. По данным фактам предъявлены претензии на сумму 80,5 млн рублей. <...> В случае отсутствия оплаты подаются иски в суд», — цитирует начальника управления земельных и имущественных отношений Ленара Гизатуллина chelny.biz.

Напомним, ранее в Челнах был освобожден из-под стражи 60-летний Василь Хазеев, подозреваемый в превышении полномочий с отводом под видом сельхозземель 12 участков лесного фонда РФ.