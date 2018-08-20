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Три игрока уфимской «Агидели» и тренер вызваны в сборную России

09:45, 20.08.2018

В учебно-тренировочном центре «Новогорск» стартовали учебно-тренировочные сборы хоккейной женской сборной России в рамках подготовки к Турниру четырех наций, который пройдет в Чехии с 22 по 26 августа.

Вызов на тренировочные мероприятия российской сборной получили сразу три игрока уфимской «Агидели» защитники — Мария Баталова и Анна Шибанова, а также форвард Ольга Сосина, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Кроме того, в тренерский штаб национальной команды впервые вошел наставник «Агидели» Денис Афиногенов, который станет ассистентом главного тренера сборной Алексея Чистякова.

Напомним, «Агидель» является действующим чемпионом Женской хоккейной лиги России.


СпортХоккей Башкортостан
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