Новые ясельные группы откроются на окраинах Казани

Ясельные группы откроются в казанских детсадах на окраинах — в Дербышках, на Жилплощадке и других, сообщил Ильнар Хидиятов «Реальному времени». Они будут открыты только в тех детсадах, где уже полностью покрыта потребность в местах для детей от 3 лет и остались еще места.

Всего в Казани предполагается в этом году обеспечить местами в ясельных группах порядка 1,5 тыс. детей, но у их родителей не будет возможности выбирать район, куда возить малыша. Придется брать, что дают: в большинстве детсадов есть возможность обеспечить местами только «главную целевую группу» — тех ребятишек, которым 3 года исполнится до 1 сентября, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, в Татарстане ранее повысился размер родительской платы за детсад, в среднем по республике на 4%. Повышение в Минобрнауки РТ объяснили ростом расходов на финансовое обеспечение.