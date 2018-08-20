Юрий Семин: «Первые победы всегда даются тяжело»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после матча четвертого тура РПЛ, в котором его команда обыграла «Крылья Советов» (1:0) в Самаре, прокомментировал первую победу действующего чемпиона России:

— Первые победы всегда даются тяжело. Мы рады, что завоевали три очка. Теперь психологически нам будет легче. В последнее время в наш адрес было много критики и того, что нас раздражало. Теперь по матчу. Первый тайм был за нами, а второй — за «Крыльями». После перерыва мы упустили контроль за игрой. В последнем эпизоде хорошо сыграл Гилерме. Я доволен тем, что в Самаре мы взяли три очка, — сказал наставник.