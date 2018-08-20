«Уфа» завершает 4 тур матчем с «Динамо» в гостях

20 августа завершится 4 тур чемпионата российской Премьер-лиги матчем в Химках. Здесь московское «Динамо» примет футболистов ФК «Уфа».

В предыдущем туре уфимцы уступили дома на последних минутах «Краснодару» — 0:1, это было перовое поражение Сергея Томарова, главного тренера «горожан». До этого «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом» — 0:0 и разгромила «Анжи» — 3:0.

«Динамо» вот уже три тура не знает побед, правда, и не проигрывает. Бело-голубые сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), казанским «Рубином» (1:1) и в прошлом туре с «Уралом» в Екатеринбурге — 1:1.

В последней очной встрече «Уфа» и «Динамо» также свели матч к ничьей 1:1 в Уфе в начале марта в рамках второго круга чемпионата РФПЛ прошлого сезона.

