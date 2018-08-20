Дзюба поддержал «пингвиненка» Кристиана Нобоа в «Инстаграме»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал своему одноклубнику Кристиану Нобоа, выступавшим также за казанский «Рубин», скорейшего выздоровления.

Эквадорский полузащитник питерцев получил травму в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (4:1). Нобоа пытался отобрать мяч, но в результате ударился ногой об газон и был заменен на 59-минуте матча. Футболиста унесли с поля на носилках. Высока вероятность, что Нобоа выбыл на длительный срок. Возможно, футболист получил травму крестообразных связок колена. Официальных заявлений по поводу состояния игрока не было.

«Дорогой мой Эквадорский Пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Мы с тобой», — передает Sport24.ru комментарий Дзюбы в «Инстаграме».