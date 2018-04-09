В мэрии представили нового руководителя подразделения исполкома

Новым руководителем Управления по организации деятельности административных комиссий стал Артур Мухаметшин.

Его на деловом понедельнике в мэрии города представил глава исполкома Казани Денис Калинкин, сообщает корреспондент «Реального времени».

Подразделение занимается образованием и обеспечением деятельности административной комиссии городского округа, предупреждением правонарушений в сфере внешнего благоустройства. Кроме того, отдел контролирует и координирует деятельность городских и районных контролирующих служб.

Ранее в Казани представили нового руководителя Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте — Станислава Богомолова. Он будет организовывать деятельность коллектива по обеспечению безопасности пассажиров на объектах транспорта.