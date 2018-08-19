День российского флага отметят в Казани фестивалем красок

В День Государственного флага России, 22 августа, впервые состоится Фестиваль красок триколора. Фестиваль пройдет в Казани, Москве и Новороссийске.

В Казани празднования планируются в парке аттракционов Кырлай, передает «Взгляд». Отмечается, что гостям раздадут специальную безопасную сухую краску цветов российского триколора – белую, синюю и красную.

В определенный момент участники мероприятия начнут ее разбрасывать вокруг, окрашивая все в цвета флага.