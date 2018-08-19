День российского флага отметят в Казани фестивалем красок
В День Государственного флага России, 22 августа, впервые состоится Фестиваль красок триколора. Фестиваль пройдет в Казани, Москве и Новороссийске.
В Казани празднования планируются в парке аттракционов Кырлай, передает «Взгляд». Отмечается, что гостям раздадут специальную безопасную сухую краску цветов российского триколора – белую, синюю и красную.
В определенный момент участники мероприятия начнут ее разбрасывать вокруг, окрашивая все в цвета флага.ОбществоКультура Татарстан
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