«Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в четвертом туре чемпионата России

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме голов забито не было. Под занавес встречи отличился полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян (84-я минута), который появился на поле вместо Дмитрия Полоза. Однако в компенсированное время нападающий «Ахмата» Аблай Мбенге сравнял счет.



После этой игры «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место, набрав пять очков. «Ахмат» идет на 11-ом месте, имея в своем активе на один балл меньше.

В пятом туре «Рубин» 25 августа дома сыграет со столичным ЦСКА.



Напомним, что в предыдущем матче «Рубин» с минимальным счетом уступил «Зениту».