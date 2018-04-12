В Нижнем Новгороде сожгли машину главы Сормовского района

В Нижнем Новгороде сгорел автомобиль главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина.

Сообщение о возгорании автомобиля у здания администрации Сормовского района поступило в 18.52. Горел автомобиль Toyota Land Cruiser, передает ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огнем были охвачены моторный отсек, правая передняя фара и правое зеркало автомобиля на общей площади 1 кв. метр. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты за минуту потушили возгорание.

В администрации города изданию сообщили, что горел автомобиль Сивохина. «Судя по камерам видеонаблюдения, это был поджог. Правоохранительные органы будут заниматься этим инцидентом», — отметил собеседник.