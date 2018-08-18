Лукашенко сменил руководство правительства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поменял состав правительства страны. Об этом сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

Первым вице-премьером — руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин, говорится в сообщении.

Вице-премьером стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко. Он будет отвечать за здравоохранение, образование, культуру и спорт. Также вице-премьерами стали глава концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко и зампредседателя Комитета государственного контроля Белоруссии Владимир Кухарев, который займется вопросами строительства, ЖКХ, транспорта.

Министерство экономики страны возглавил Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. Министром архитектуры и строительства стал Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, а министром связи и информатизации — Константин Шульган.

Ранее Лукашенко раскритиковал работу руководства правительства и потребовал заменить его.

