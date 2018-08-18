В Самаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В Самаре в сквере «Родина» состоялся митинг против повышения пенсионного возраста.

Организатором протестной акции выступила партия ЛДПР. По их данным, на площади собралось около тысячи человек. В полиции же заявили, что в митинге приняли участие порядка 300 человек. Мероприятие прошло без эксцессов.

Напомним, июльский митинг против пенсионной реформы в Оренбурге стал самым массовым в городе за 10 лет.