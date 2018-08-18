В Самаре прошел митинг против повышения пенсионного возраста
В Самаре в сквере «Родина» состоялся митинг против повышения пенсионного возраста.
Организатором протестной акции выступила партия ЛДПР. По их данным, на площади собралось около тысячи человек. В полиции же заявили, что в митинге приняли участие порядка 300 человек. Мероприятие прошло без эксцессов.
Напомним, июльский митинг против пенсионной реформы в Оренбурге стал самым массовым в городе за 10 лет.Общество
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