Митинг против пенсионной реформы в Оренбурге стал самым массовым за 10 лет

В Оренбурге на митинг против повышения пенсионного возраста вышли около 1,5 тысячи человек. Он стал самой массовой протестной акцией за последние 10 лет.

Организаторами мероприятия выступили члены КПРФ, однако к ним присоединились не только представители «Левого фронта», но также сторонники партий ЛДПР и «Яблоко», пишет портал ural56.ru.

Плакаты участников гласили: «Не учись, не болей. Отработал? Умирай», «Хочу в 55! Спроси: что?» и пр.

Напомним, что в Казани сегодня прошел аналогичный митинг. Однако он не привлек так много участников.